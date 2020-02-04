"Три раза не считается": Гузеева заговорила об измене с бывшим
Новый участник шоу пожаловался Ларисе Гузеевой, Розе Сябитовой и Василисе Володиной на свою бывшую жену, которая звонит ему по ночам. Главная ведущая передачи сразу же обратилась к надоедающей женщине, а потом и к ее нынешнему супругу и начала в открытую говорить об изменах.
Гузеева считает звонки бывшей жены слишком интимными и намекает на то, что с героем шоу у его экс-супруги была близость. Все это, как сказала Гузеева, она узнала из личной переписки, которую ей показал жених.
"Она просто дура. Снежана, отстань от Сергея… ты мыла поела? Что ты звонишь ночью? <…> Ну три раза с бывшим не считается за измену, он же родной практически", – закончила Гузеева.
Зрители, посмотревшие последний выпуск "Давай поженимся", высказали разные мнения по поводу происходящего. Одни считают, что жених врет, другие восхищаются дерзким ответом Ларисы Гузеевой.
"Мужик легенду выдумал, лапшу на уши вешает, а Лариса и повелась...", "Мужик то по гороскопу Рыбы.. Небось про бывшую наврал, еще и грязью облил", "Ох, навеселилась сегодня, Лариса класс!", "Лариса, ну как так можно – оскорблять женщину, выслушав мужчину", "Ларису крутая, конечно", - высказались пользователи на YouTube.
Странные ситуации в студии в последнее время происходят все чаще. Лариса Гузеева в открытую критикует женихов и невест, а Роза Сябитова залезла в ванну рядом с мужчиной.
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