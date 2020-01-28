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Гузеева высказалась о пополнении в семье

Гузеева высказалась о пополнении в семье
Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущей "Давай поженимся" предрекают скорое появление внуков

Лариса Гузеева поделилась с подписчиками болью. Телезвезда очень переживает из-за того, что мало времени проводила с детьми. Актриса чувствует, что уделяла им недостаточно внимания. 

"Ненавижу в себе две вещи: прятать голову в песок, как страус, в надежде, что все рассосется само по себе и откладывать многое на потом... А потом – суп с котом. Не наигралась, недодала. Мои любимые", – написала ведущая "Давай поженимся" в социальных сетях.

Поддержать любимицу в Инстаграм решили ее поклонники. Они считают, что скоро у сына или дочки знаменитости могут появиться свои дети, которым артистка и отдаст любовь. Сама звезда, похоже, не может дождаться пополнения в семье. 

"Додадите внукам!" – написал один и комментаторов, на что телеведущая ответила: "Когда это будет". Ее дочери 19 лет, и она вряд ли пока планирует стать мамой, поэтому все надежды подписчики возлагают на 29-летнего сына Георгия.

"Внуки появятся и все додадите", "Не наигралась, недодала... ничего не вернуть и не повторить",  "Вы отличная мама и дочь, во всех ваших словах сквозит безграничная любовь, не корите себя понапрасну", "Молодец! И карьеру сделала, и детей родила", "Оторветесь на внуках", – поддержали звезду "Давай поженимся".

До этого Лариса Гузеева довела до слез возмущенную невесту и потеряла дар речи от большого достоинства жениха. 

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Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Дарья ПЕТРОВА

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