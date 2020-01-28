Ведущей "Давай поженимся" предрекают скорое появление внуков

Лариса Гузеева поделилась с подписчиками болью. Телезвезда очень переживает из-за того, что мало времени проводила с детьми. Актриса чувствует, что уделяла им недостаточно внимания.

"Ненавижу в себе две вещи: прятать голову в песок, как страус, в надежде, что все рассосется само по себе и откладывать многое на потом... А потом – суп с котом. Не наигралась, недодала. Мои любимые", – написала ведущая "Давай поженимся" в социальных сетях.

Поддержать любимицу в Инстаграм решили ее поклонники. Они считают, что скоро у сына или дочки знаменитости могут появиться свои дети, которым артистка и отдаст любовь. Сама звезда, похоже, не может дождаться пополнения в семье.

"Додадите внукам!" – написал один и комментаторов, на что телеведущая ответила: "Когда это будет". Ее дочери 19 лет, и она вряд ли пока планирует стать мамой, поэтому все надежды подписчики возлагают на 29-летнего сына Георгия.

"Внуки появятся и все додадите", "Не наигралась, недодала... ничего не вернуть и не повторить", "Вы отличная мама и дочь, во всех ваших словах сквозит безграничная любовь, не корите себя понапрасну", "Молодец! И карьеру сделала, и детей родила", "Оторветесь на внуках", – поддержали звезду "Давай поженимся".

До этого Лариса Гузеева довела до слез возмущенную невесту и потеряла дар речи от большого достоинства жениха.