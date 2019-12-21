Нибиру
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Наследница ведущей "Давай поженимся" показала, как развлекается в одиночестве.
Ольга Бухарова выложила в сторис Инстаграм эротичное видео. На кадрах одетая в короткие джинсовые шорты, топ и колготки в крупную сетку девушка танцует у зеркала, развратно виляя бедрами, и извивается на полу. Периодически Леля корчит забавные рожицы и то и дело прыскает со смеху. Судя по всему, она не скучает и без компании.
Ранее дочь Гузеевой призналась, что у нее нашли опухоль. Однако ее знаменитая мама успокоила публику, рассказав, что она доброкачественная, и такое бывает у девочек.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
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