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Дочь Гузеевой оголила ягодицы и устроила развратные танцы

Дочь Гузеевой оголила ягодицы и устроила развратные танцы
Ольга Бухарова и Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Юная красотка сексуально подвигала бедрами в экстремально коротких шортиках

Наследница ведущей "Давай поженимся" показала, как развлекается в одиночестве.

Ольга Бухарова выложила в сторис Инстаграм эротичное видео. На кадрах одетая в короткие джинсовые шорты, топ и колготки в крупную сетку девушка танцует у зеркала, развратно виляя бедрами, и извивается на полу. Периодически Леля корчит забавные рожицы и то и дело прыскает со смеху. Судя по всему, она не скучает и без компании.

Ранее дочь Гузеевой призналась, что у нее нашли опухоль. Однако ее знаменитая мама успокоила публику, рассказав, что она доброкачественная, и такое бывает у девочек.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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