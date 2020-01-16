Девушка теряла сознание от боли

Ольга Бухарова решила откровенно рассказать о своей болезни. Наследница Ларисы Гузеевой призналась, что ей неправильно поставили диагноз и выбрали неверное лечение. Из-за препаратов Ольга поправилась на 10 кг, но не это было самым страшным.

"Полтора месяца тяжелой депрессии, резкий набор веса, кровь носом, тошнота, рвота, сбившийся сон, боли..., от которых теряешь сознание",

– написала Бухарова в сторис на своей страничке в Instagram. К счастью, затем девушка нашла компетентного врача, и все закончилось благополучно. Женские проблемы дочку звезды больше не беспокоят. Последние кадры, где постройневшая Ольга стоит в эффектном черном платье, подтверждают это.

Девушка предупредила подписчиков, что с серьезной опасностью может столкнуться каждый и посоветовала внимательнее выбирать специалистов. Кроме того, она пожаловалась, что из-за резких скачков веса у нее возникли проблемы с одеждой.

Дочь Гузеевой сообщила о проблемах со здоровьем еще в конце прошлого года. Однако ни одна, ни ее звездная мама тогда не стали раскрывать диагноза девушки.

