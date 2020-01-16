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"Кровь и тошнота": дочь Гузеевой рассказала о страшной болезни

"Кровь и тошнота": дочь Гузеевой рассказала о страшной болезни
Ольга Бухарова. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Девушка теряла сознание от боли

Ольга Бухарова решила откровенно рассказать о своей болезни. Наследница Ларисы Гузеевой призналась, что ей неправильно поставили диагноз и выбрали неверное лечение. Из-за препаратов Ольга поправилась на 10 кг, но не это было самым страшным.

"Полтора месяца тяжелой депрессии, резкий набор веса, кровь носом, тошнота, рвота, сбившийся сон, боли..., от которых теряешь сознание",

написала Бухарова в сторис на своей страничке в Instagram. К счастью, затем девушка нашла компетентного врача, и все закончилось благополучно. Женские проблемы дочку звезды больше не беспокоят. Последние кадры, где постройневшая Ольга стоит в эффектном черном платье, подтверждают это.

Девушка предупредила подписчиков, что с серьезной опасностью может столкнуться каждый и посоветовала внимательнее выбирать специалистов. Кроме того, она пожаловалась, что из-за резких скачков веса у нее возникли проблемы с одеждой. 

Дочь Гузеевой сообщила о проблемах со здоровьем еще в конце прошлого года. Однако ни одна, ни ее звездная мама тогда не стали раскрывать диагноза девушки.

Валентина МАЙОРОВА

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