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"Меня сейчас стошнит": Гузеева пришла в ужас от грязных танцев жениха

"Меня сейчас стошнит": Гузеева пришла в ужас от грязных танцев жениха
Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Ведущие "Давай поженимся" остолбенели, увидев сюрприз

Лариса Гузеева и Роза Сябитова пришли в ужас от танца эпатажного жениха. Мужчина вышел на сцену, чтобы показать номер для пышногрудой невесты. В итоге герои начали страстно танцевать на сцене, трогали друг друга, а невесте даже пришлось поправлять декольте. От грязных танцев Гузеева потеряла дар речь. Зрители отметили, что артистка выглядит испуганной.

"Не пропустите грязные танцы "Давай Поженимся", - заинтриговали редакторы программы в социальных сетях.

Сябитова и Гузеева, много повидавшие за годы работы на "Давай поженимся", похоже, действительно были ошарашены происходящим. Глаза Гузеевой расширились, а сваха призналась, что ей стало плохо.

"Кошмар, меня сейчас стошнит", – поделилась ведущая с коллегой.

Зрители мнение ведущих разделяют. Танцы они сравнили с брачными играми животных, а от эмоциональной реакции Сябитовой и Гузеевой в полном восторге.

"Лариса, наверное, первый раз в жизни испугалась", "Вот от души угараю уже смотрю. Лариса молодец", "Смеюсь от выражения лиц Гузеевой и Сябитовой", "Я больше всего смеялась с Розы и Ларисы. Надо видеть, как они смотрели", "Сижу и смотрю с лицом как у Ларисы", "Эмоции Ларисы как отдельный вид искусства", "Реакция ведущих бесценна", "Роза остолбенела! Даже для нее это слишком!", "Брачные игры носорогов", – прокомментировали все происходящее пользователи.

До этого Лариса Гузеева рассказала в эфире "Давай поженимся" об изменах с бывшим. 

Дарья ПЕТРОВА

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