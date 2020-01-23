Изуродованное лицо модели покорило Гузееву
Лариса Гузеева назвала девушку с накаченными губами красивой. Тем самым она поддержала участницу программы и защитила ее от нападок жениха.
Блогер и модель из Магнитогорска Алекса Девил стала одной из невест, которые боролись за сердце 52-летнего "автомобильного короля" Людвига. Во время встречи с мужчиной в эфире "Давай поженимся" девушка призналась, что считает себя модной – в 15 лет она впервые увеличила губы, а потом уже не смогла остановиться.
Жениху последствия косметологических услуг на ее лице не понравились. "Мне обещали красавицу. Но зачем эти губы? Меня друзья засмеют!" – заявил он.
Телеведущая не согласилась с ним. Она похвалила невесту и восхищалась ее лицом.
Интернет-пользователи прокомментировали выпуск программы на YouTube по-разному: "Первой невесте даже говорить тяжело, ну зачем себя так коверкать?", "Неужели человек не видит в зеркало, как ужасно он выглядит и что он себя уродует", "Накаченная губошлепка", "Девчуля со своей внешностью может делать все что угодно, это ее личное дело", "Первая невеста, желаю тебе всего самого наилучшего. Адекватная и добрая девочка. Губки – дело исправимое. И Лариса красотка, самая мудрая и сильная, поддержала и не дала в обиду".
Ранее Лариса Гузеева сорвалась во время январских каникул.
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