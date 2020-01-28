"Необузданная баба": Гузееву выгоняют из шоу
Свежий выпуск программы "Давай поженимся" вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Зрители возмутились тем, как ведущие передачи отнеслись к астрологу Екатерине, которая пришла с надеждой устроить свою женскую судьбу.
"Бабе 30 лет. Она несет такую дурь... Почему Вы не звоните в колокола?" – упрекнула Лариса мать астролога. Многим не понравилась резкость, с которой Гузеева высказала свое мнение о тридцатилетней невесте.
"Гузеева омерзительная женщина. она ненавидит всех вообще", "ведущих пора на помойку Такое мракобесие и хамство на федеральном канале страны", "Что за дурной тон, приглашать людей на передачу и унижать, оскорблять и не давать и слова вставить... Не умеете вести передачу, уйдите, пусть ведут те кто умеют", "Кто дал право Лариски всех по себе ровнять и только свое мнение отстаивать... Необузданная баба", "Задолбала эта категоричность Гузеевой".
Впрочем, некоторые считают, что грубость Гузеевой – наигранная. "Если все будет слишком культурно , будет скучно.А так люди обсуждают и возмущаются или восхищаются дерзостью Гузеевой", "Не нервничайте так,это всего лишь шоу!" – объяснили комментаторы программы, выложенной на Youtube (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).
Ведущие "Давай поженимся" все чаще вызывают критику у зрителей.Гузееву упрекают в том, что она слишком унижает Розу Сябитову – главную телесваху страны. Ну а самой Розе достается за вульгарность.
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