Телеведущую раскритиковала россиянку, но вызвала гнев зрителей

Свежий выпуск программы "Давай поженимся" вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Зрители возмутились тем, как ведущие передачи отнеслись к астрологу Екатерине, которая пришла с надеждой устроить свою женскую судьбу.

"Бабе 30 лет. Она несет такую дурь... Почему Вы не звоните в колокола?" – упрекнула Лариса мать астролога. Многим не понравилась резкость, с которой Гузеева высказала свое мнение о тридцатилетней невесте.

"Гузеева омерзительная женщина. она ненавидит всех вообще", "ведущих пора на помойку Такое мракобесие и хамство на федеральном канале страны", "Что за дурной тон, приглашать людей на передачу и унижать, оскорблять и не давать и слова вставить... Не умеете вести передачу, уйдите, пусть ведут те кто умеют", "Кто дал право Лариски всех по себе ровнять и только свое мнение отстаивать... Необузданная баба", "Задолбала эта категоричность Гузеевой".

Впрочем, некоторые считают, что грубость Гузеевой – наигранная. "Если все будет слишком культурно , будет скучно.А так люди обсуждают и возмущаются или восхищаются дерзостью Гузеевой", "Не нервничайте так,это всего лишь шоу!" – объяснили комментаторы программы, выложенной на Youtube (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).

Ведущие "Давай поженимся" все чаще вызывают критику у зрителей.Гузееву упрекают в том, что она слишком унижает Розу Сябитову – главную телесваху страны. Ну а самой Розе достается за вульгарность.