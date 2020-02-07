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"Нервы успокоила": дочь Гузеевой устроила погром

"Нервы успокоила": дочь Гузеевой устроила погром
Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Наследница ведущей "Давай поженимся" разбросала одежду и украшения

Лариса Гузеева опубликовала в Инстаграм снимок разгромленной комнаты. На фото видно, что со стены сорваны обои, а на полу и кровати лежат горы вещей. Как оказалось, такой погром устроила в комнате дочь Ларисы Гузеевой.

Звезда не стала ругать Ольгу Бухарову за беспорядок. Она считает, что этот период в жизни дочери пройдет, но совета у подписчиков все же попросила.

"Да, подростки переживают все трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу. Все проходит", – написала Гузеева в Инстаграм.

Подписчики звезды по-разному отреагировали на увиденное. Некоторые решили, что такой бардак недопустим, многие, напротив, с пониманием отнеслись к позиции Гузеевой.

"Если бы в моей комнате, было бы такое…Не знаю, что со мной было бы", "Поздно сейчас уже исправлять сформировавшийся психоз. Перекладывая тем самым на подростковый возраст...", "Пожинайте плоды. То ли еще будет. Она и на вас кидаться начнет. Все дело времени", "Это был протест или она по жизни такая аккуратистка?", "Зато нервы успокоила", – высказали своим мнения пользователи в социальных сетях.

Недавно Ольга Бухарова откровенно рассказала о своей тяжелой болезни. Девушке поставили неправильный диагноз и назначили лекарства, от которых она сильно растолстела. А ведущая "Давай поженимся" заговорила о пополнение в семье. 

Дарья ПЕТРОВА

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