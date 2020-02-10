Ведущая "Давай поженимся" положила руку на одного из спутников

Лариса Гузеева была замечена в обществе нескольких молодых мужчин в спортивных костюмах. Артистку застукали в студии программы во время позирования на камеру. В комментариях сразу начали придумывать оригинальные подписи к фото ведущей в необычной компании.

Зрители "Давай поженимся" гадают, кто же изображен на снимке – жених с друзьями или банда Гузеевой.

"Лара Крафт... расхитительница мужских сердец", "Мальчик, водочки принеси, мы домой летим", "За Гузееву и двор стреляю в упор", "Гоп-стоп, я ускакал из-под венца!", "Гузеева и братва", – предложили варианты зрители программы.

Позже фото появилось в Инстаграм Гузеевой, и телеведущая выглядела так, будто одинакового возраста с молодыми парнями. "Женихи", "Ой, Ларочка, шикарная женщина", "Лучшая!", "Тут как ровесница с ними", "Какая же Вы классная", – написали под кадром комментаторы.

Передача "Давай поженимся" снова обрела популярность. Ее выпуски теперь смотрят в интернете и обсуждают в социальных сетях. Там у Ларисы Гузеевой появились поклонники и критики: одни хвалят ведущую "Давай поженимся", другие критикуют ее за резкие высказывания.