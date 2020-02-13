Ведущая "Давай поженимся" воспользовалась общественным транспортом

Лариса Гузеева решила спуститься в метро. Под землей, как призналась сама телезвезда, она не была с молодости. Все происходящее знаменитость снимала на камеру, а потом рассказала о своих ощущениях подписчикам в "Инстаграм".

В подземку ведущая "Давай поженимся" пошла с подругой, которая приехала в столицу из другого города. В метро звезде, судя по всему, понравилось. Как отреагировали на ее появление другие пассажиры, остается только догадываться.

"Я не была в метро лет 25, едем в центр гулять на Красную площадь. Порадуйтесь за меня. Такое ощущение, что мне снова 18, правда. Все вспомнила: и запахи, и ощущения себя. Так что, если вам плохо, спуститесь в метро", – поделилась впечатлениями артистка.

Наверняка, некоторые пассажиры узнали Ларису Гузееву, ведь шоу "Давай поженимся" становится все популярнее. Теперь дерзкие высказывания телезвезды, унижающей невест, обсуждают даже в социальных сетях.

Ранее "Утро" писало о дочери Ларисы Гузеевой, которая устроила погром.