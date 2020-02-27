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Гузеева онемела после откровений Сябитовой о личной жизни

Гузеева онемела после откровений Сябитовой о личной жизни
Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Фото: Феликс Грозданов/Утро.ру
Ведущая программы "Давай поженимся" поделилась с коллегой неудачами в любви

Роза Сябитова сумела удивить даже Ларису Гузееву, которая, кажется, привыкла уже ко всему. В очередном выпуске телешоу телесваха призналась, что ни разу не смогла уложить мужчину в постель на первом свидании.

"Я проверяла эту историю... Я искала секс на один-два раза. И у меня ни разу не получилось!" – посетовала главная телесваха страны. Лариса в ответ изумленно выдавила из себя лишь: "Нет, Роза, нет!"

Сябитова уточнила, что, когда на свиданиях она предлагала отложить разговоры и просто заняться сексом, ничего не получилось. Один обиженный ухажер даже назвал сваху "проституткой". 

"Я сделала следующий вывод: все вы (мужчины – прим. ред.) врете. Когда действительно хочется... вы начинаете про какую-то душу говорить", – подытожила свой сексуальный опыт пылкая Роза. У жениха, который пришел в программу "Давай поженимся", Сябитова спросила: "Вы пошли бы?" Потрясенный мужчина ответил: "Конечно".

Роза Сябитова не в первый раз шокирует публику своими выходками. Ранее она опубликовала свой постельный снимок и показала фото Прохора Шаляпина до пластики.

Валентина МАЙОРОВА

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