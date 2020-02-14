Сваха из "Давай поженимся" поделилась снимком с артистом

Роза Сябитова решила опубликовать в своем "Инстаграм" серию фото с молодыми певцами. Среди них оказался и Прохор Шаляпин. В кадре знаменитости прижимаются друг к другу – в этот момент их и поймала камера.

Поклонник, увидев кадр, решили, что сваха и певец отлично смотрятся вместе и были бы неплохой парой. Кто-то, наоборот, предупредил ведущую "Давай поженимся", что молодого красавца интересуют только пиар и деньги.

Сама Сябитова резко высказалась об бывшем Виталины Цымбалюк-Романовской. Она заявила, что отношений с ним в здравом уме строить не будет.

"Если буду с Шаляпиным, с уверенностью можете считать меня сумасшедшей или заболевшей склерозом", – написала телезвезда.

"Розочка, ты на очереди к Ф. Шаляпину", "Но смотритесь вполне гармонично и внушительно", "Красиво смотритесь", "Ему нужен пиар и ваши денежки", "Прошенька Альфонс", – выразили мнения подписчики соцсети.

Личная жизнь свахи остается в секрете, а за похождениями певца наблюдает вся страна. В интернете активно обсуждают информацию о том, что музыкант развлекается за границей с миллионершей, которая старше его.

Сам Прохор Шаляпин недавно подтвердил, что у нее есть романтические отношения с состоятельной канадкой, которую он хочет пригласить в Россию.