"В столовке какой-то сидят": Шаляпина обсмеяли из-за новой подруги
Вот уже несколько дней в Сети активно обсуждают новую любовницу Прохора Шаляпина Татьяну, о которой практически ничего неизвестно, кроме того, что она канадская миллионерша. Свежий кадр влюбленных, появившийся в соцсетях, вызвал бурную дискуссию среди пользователей, которые подняли певца на смех.
Россияне, глядя на свежий снимок пары, которая сидит в помещении, похожей на столовую, выразили мнение, что Шаляпин – альфонс, а его любовница скрывает свой истинный возраст, а также материальное благосостояние.
Интернет-пользователи даже предположили,
что женщина замужем. Однако подруга Татьяны сообщила, что та свободна и совсем "нелегкомысленная
штучка", какой ее считают.
Приятельница добавила в разговоре с "Комсомольской правдой", что 40-летняя Татьяна "действительно богата" и имеет право дружить, с кем захочет, и проводить время так, как хочет.
"Смешной такой. Как блоха скачет с одной на другую, любитель раритета", "Но только ей не сорок, как говорят, а хорошо за пятьдесят, это же видно", "Прохор альфонс и приспособленец", "Наконец-то добрался до денежек", "Только не говорите что ей 40 лет, ей далеко за 40, я бы даже сказала где-то 55", "Мы уже не верим!!! Ага, богата!!! В столовке какой-то сидят для пиара!", "Самому то не противно, тратить жизнь на старушек с кошельком?" – накинулись на влюбленных пользователи Сети.
Впрочем, фанаты встали на защиту Шаляпина, отметив, что он может радоваться жизни так, как сочтет нужным, и осуждать его за это неправильно.
"Прохор живет в свое удовольствие!!! Им на высказывания людей плевать", "Люди, пусть живут и радуются жизни, если всех это устраивает, жизнь такая короткая", "Каждый проживает свою жизнь, так как он считает нужным, жизнь быстротечна и непредсказуема!" – считают поклонники.
О новом романе певца стало известно в конце января, когда он отправился в круиз на лайнере со своей возлюбленной. Пара не отказывала себе в роскоши и потратила на отдых уйму денег. Позже мать Шаляпина Елена Колесникова подогрела слухи о романе своего сына.
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