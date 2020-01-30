Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Тратит миллионы: неожиданные подробности нового романа Шаляпина

Тратит миллионы: неожиданные подробности нового романа Шаляпина
Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official
Певец проводит время за границей в компании состоятельной спутницы, пишут СМИ

Личную жизнь Прохора Шаляпина снова обсуждают журналисты и его поклонники. Сначала появилась информация о том, что артист расслабляется за границей с миллионершей из Канады, теперь же всплыли новые детали их совместного отдыха.

Выяснилось, что круиз, который, по слухам, оплатила новая дама сердца певца, стоит около €7 тысяч. Также спутница потратилась за люкс в Лос-Анджелесе, отдав около 2 млн рублей. Сам Прохор Шаляпин, как пишет сайт "Комсомольская правда", не имеет столько денег, значит, за все могла заплатить богатая возлюбленная.

Журналистам удалось подсчитать и другие расходы, с которыми столкнулась миллионерша из Канады – она арендовала дорогой автомобиль, купила лучшие места на мюзикл и тратилась на обеды в популярных ресторанах. Предположительно, дама выложила около 4 млн за отдых с артистом.

Узнать об их связи удалось только из-за фотографов, которые подловили парочку за границей. Сам брюнет пока не спешит выкладывать совместные фото с новой женщиной. Возможно, оберегает ее от излишнего внимания прессы.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу

Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех

Германия отказалась "под кнутом" переписывать историю

Берлин призвал не делить прошлые масштабные события на свои и чужие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей