Певец проводит время за границей в компании состоятельной спутницы, пишут СМИ

Личную жизнь Прохора Шаляпина снова обсуждают журналисты и его поклонники. Сначала появилась информация о том, что артист расслабляется за границей с миллионершей из Канады, теперь же всплыли новые детали их совместного отдыха.

Выяснилось, что круиз, который, по слухам, оплатила новая дама сердца певца, стоит около €7 тысяч. Также спутница потратилась за люкс в Лос-Анджелесе, отдав около 2 млн рублей. Сам Прохор Шаляпин, как пишет сайт "Комсомольская правда", не имеет столько денег, значит, за все могла заплатить богатая возлюбленная.

Журналистам удалось подсчитать и другие расходы, с которыми столкнулась миллионерша из Канады – она арендовала дорогой автомобиль, купила лучшие места на мюзикл и тратилась на обеды в популярных ресторанах. Предположительно, дама выложила около 4 млн за отдых с артистом.

Узнать об их связи удалось только из-за фотографов, которые подловили парочку за границей. Сам брюнет пока не спешит выкладывать совместные фото с новой женщиной. Возможно, оберегает ее от излишнего внимания прессы.