Бывший возлюбленный Цымбалюк-Романовской развлекается без пианистки

Прохор Шаляпин отправился в Америку – он отдыхает в роскошном отеле в Беверли Хиллз. Своим поклонникам артист показал фотографию, где он сидит, развалившись в кресле, на балконе номера за столиком, сервированным на двоих.

"Кофе в постель, ужин на террасу", – сообщил певец под снимком в Инстаграм. Подписчикам его расслабленный образ не понравился, они возмутились:

"Обломов", "Интересно, а вот если так всю жизнь ... наверное бы, и наскучило. Мы всего этого добиваемся, а есть люди, получившие это с рождения", "Ну понесло Прошку по голивудским дорожкам", "У них бабули покрасивее", "Сколько пафоса", "Развалился Прошка, как барин", "Изменился... Был моложе, романтичнее, легче".

Верные поклонники немедленно заступились за кумира. "Молодец! Балдеет на все 100", "Почему Обломов? Я была на его концерте, очень понравилось, даже не ожидала", "Отдыхай, жизнь коротка!" – прокомментировали они.

Некоторых интересовало, где Цымбалюк-Романовская, с которой у артиста был бурный роман. "Виталина фоткает?", "Витамина где?", "Она шубы рекламирует дома", "Прохор, покажи фотку своей зазнобы", "Один???" – волновались пользователи.

Сама пианистка недавно заявила, что их с певцом никогда не связывали романтические отношения. По слухам, Прохор Шаляпин в Штатах развлекается с миллионершей, которая значительно старше его.