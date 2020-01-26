"Тащится от бабушек": пьющего Шаляпина поймали в постели
Прохор Шаляпин после расставания с любовницей горевал недолго и улетел отдыхать в США. Там, по слухам, он развлекается с миллионершей, которая старше его. Возможно, именно она и поймала его в постели в расстегнутом халате.
Певец, едва прикрывая обнаженное тело, провел для поклонников небольшую экскурсию по номеру, а после остался пить вино на балконе.
К развлечениям Шаляпина на отдыхе его подписчики в Инстаграм относятся скептически. Они обвиняют его в том, что он проводит время с женщинами за деньги.
На защиту бывшего Цымбалюк-Романовской встали полконницы. По их мнению, Шаляпин может жить так, как хочет.
"Стремно, когда бабы продают себя мужикам за бабло, но когда мужики себя падают бабам это просто …", "Прохор просто тащится о бабушек, а если она еще и богатенькая то это сразу любовь", "Да ладно тебе! Сейчас такое время, что мужики из-за денег готовы продать мать свою со всеми потрохами типа "родина"... Главное комфорт и бабло, бабло, халява", "Молодец! Живешь так, как хочет душа! И не слушаешь всех тех, кто тоже хочет жить также…", "Молодец Прохор! Не обращай внимания на завистников!" – написали под видео Шаляпина.
Некоторые подписчики Прохора Шаляпина до сих пор не могут привыкнуть к тому, что он расстался с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Артиста не перестают спрашивать о пианистке. Сама же она недавно сделала неожиданное признание – вместе с Шаляпиным они никогда не были вместе.
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