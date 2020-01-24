Бывший Цымбалюк-Романовской, похоже, нашел новую даму сердца

Белозубый красавчик ушел в настоящий загул, заявили пользователи. Прохор Шаляпин хвалится перед россиянами роскошным отдыхом. Судя по некоторым данным, в приятной женской компании. В своем Инстаграм певец показывает поражающие воображение экзотические виды и вызывает у подписчиков обильное слюноотделение, поедая деликатесы, которые запивает дорогим алкоголем. К слову, увлечение последним, пусть и во время отпуска, некоторых его поклонников насторожило и даже возмутило. Поводом послужили видео артиста, где он с бокалом обращается к публике не совсем связно. В шутку или всерьез, понять сложно.

Между тем СМИ пишут, что стало известно, кто сопровождает бывшего Цымбалюк-Романовской на отдыхе. По слухам, его новая избранница – канадская миллионерша, которой немного за сорок, сообщает сайт "Комсомольская правда", ссылаясь на информацию от туристов, которые оказались в том же круизе.

"У Шаляпина теперь Танечка, миллионерша из Канады", – цитирует источник издание. Как говорится в материале, отдых обходится недешево: одному человеку за каюту премиум-класса и полный пакет придется выложить около $7 тысяч.

Действительно ли певец закрутил новый роман или это досужие домыслы сплетников, остается только гадать. В Инстаграм он не показывает спутников. Впрочем, и без этого видео и фото красивой жизни вызывают бурные дискуссии.

"Что за мода напиться и выйти в эфир... А потом удивляетесь, почему вас не уважают... "вас" с маленькой буквы, потому что это не только про Вас", "Что-то понесло тебя вразнос, Шаляпин... хотя... продолжай... нам нравится", "А женщина лицо скрывает, за кадром", "Это у тебя лобстер, а не краб. Вкуснятина, точно!!!!", "Прохор, не спейся там от такого счастья", "Так он же пьяный. Как Волочкова", – высказались подписчики под одним из последних постов.

Ранее Шаляпин показал свою огромную пушку после обрезания.