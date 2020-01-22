Шаляпин запил после расставания с любовницей
Прохор Шаляпин поделился с подписчиками видео из отпуска. Певец заснят на яхте с бокалом вина, как сам он рассказывает. Поведение артиста можно назвать необычным – говорит медленнее, чем обычно, и понять некоторые слова можно с трудом.
Подобные ролики в Инстаграм не появлялись до разрыва с возлюбленной. Перед Новым годом музыкант решил расстаться с Виталиной Цымбалюк-Романовской, после чего отправился в путешествие.
"Чудесный вечерок на палубе нашего корабля, друзья... Так хорошо, когда ты с бутылочкой вина провожаешь… Вот мы едем, в общем-то, хорошо нам", – рассказывает артист поклонникам, держа в руках стакан.
С кем именно он отдыхает за океаном, остается только гадать. До этого Шаляпина засняли в отеле с блондинкой, которая оказалась просто подругой знаменитости. Поклонникам личная жизнь Прохор Шаляпина не дает покоя. Они интересуются, куда делась Цымбалюк-Романовская, и признаются, что без пианистки он кажется им менее привлекательным:
"Прохор, без Виталины ты стал неинтересен. Отписываюсь", "Почемуодин, где подруга?", "А где Виталина", "Что-то Виталинку не видать, а?", "Прохор,с кем отдыхаешь?".
Ранее "Утро" рассказывало о бывшей Прохора Шаляпина, которая слегла после развлечений на "острове миллионеров".
Украина выдвинула условия России для закупок газа
"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на рынке Незалежной
Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве
В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Потенция в 70 лет: этот продукт поможет забыть о виагре
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Бокал вина и медитация продлят жизнь на 10 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- Заворотнюк объявилась в необычном месте
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик