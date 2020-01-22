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Шаляпин запил после расставания с любовницей

Шаляпин запил после расставания с любовницей
Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official
Поклонники уверены, что жизнь артиста была интереснее с Цымбалюк-Романовской

Прохор Шаляпин поделился с подписчиками видео из отпуска. Певец заснят на яхте с бокалом вина, как сам он рассказывает. Поведение артиста можно назвать необычным – говорит медленнее, чем обычно, и понять некоторые слова можно с трудом.

Подобные ролики в Инстаграм не появлялись до разрыва с возлюбленной. Перед Новым годом музыкант решил расстаться с Виталиной Цымбалюк-Романовской, после чего отправился в путешествие.

"Чудесный вечерок на палубе нашего корабля, друзья... Так хорошо, когда ты с бутылочкой вина провожаешь… Вот мы едем, в общем-то, хорошо нам", – рассказывает артист поклонникам, держа в руках стакан.

С кем именно он отдыхает за океаном, остается только гадать. До этого Шаляпина засняли в отеле с блондинкой, которая оказалась просто подругой знаменитости. Поклонникам личная жизнь Прохор Шаляпина не дает покоя. Они интересуются, куда делась Цымбалюк-Романовская, и признаются, что без пианистки он кажется им менее привлекательным:

"Прохор, без Виталины ты стал неинтересен. Отписываюсь", "Почемуодин, где подруга?", "А где Виталина", "Что-то Виталинку не видать, а?", "Прохор,с кем отдыхаешь?". 

Ранее "Утро" рассказывало о бывшей Прохора Шаляпина, которая слегла после развлечений на "острове миллионеров".

Дарья ПЕТРОВА

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