"Вырастила альфонса": мать сдала Шаляпина после роскошного отдыха с новой подругой
Сплетни о новом романе Прохора Шаляпина подогрела его мать Елена Колесникова. Она опубликовала совместное фото артиста и его предполагаемой любовницы – 40-летней канадской миллионерши Татьяны. Недавно они отправились в круиз на роскошном лайнере, после чего интернет-пользователи приписали им роман.
На снимке любовники в белоснежных халатах обнимаются, сидя в роскошной спальне. Фото пары появилось на странице Колесниковой в Инстаграм, сообщает сайт "Комсомольская правда". По словам источника издания, состояние блондинки оценивают в $35 млн, и пара отдыхает, не жалея денег: стоимость круиза на одного человека составляет около 7$ тысяч. Некоторые предполагают, что такую сумму певец заработать не мог, поэтому его развлечения полностью оплачивает новая дама сердца.
Сам Шаляпин фотографий с пассией не публикует и никак не комментирует приписываемый ему роман.
"Ему не привыкать, 40 лет – нормуль, главное, чтобы деньги были у дамочки", "Ну не похожа она на миллионершу! На женщину с низкой социальной ответственностью больше", "Очередной пиар-ход", "Ничего себе, макияж с утра!", "Хорошо смотрятся вместе. Но это, жаль, совсем не тот вариант, что нужен такому парню", "Как маме не стыдно за такого сына, вырастила альфонса, и вся эта грязь ходит по стране, позор", "Симпатичная обеспеченная женщина", – прокомментировали новость пользователи на станице Светской хроники "КП" в Инстаграм. Одни одобрили выбор Прохора, другие раскритиковали и его, и спутницу.
Впрочем, некоторые решили, что обсуждать личную жизнь певца не стоит.
Ранее Прохор Шаляпин сделал заявление о пропаже своей экс-возлюбленной Виталины Цымбалюк-Романовской.
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