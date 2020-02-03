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"Больше не увидите": Шаляпин сделал заявление о пропаже Цымбалюк-Романовской

"Больше не увидите": Шаляпин сделал заявление о пропаже Цымбалюк-Романовской
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: пресс-служба
Прохор довольно резко высказался о бывшей любовнице

После роскошного отпуска, проведенного, по слухам, с миллионершей Танечкой, Шаляпин ненадолго вернулся в Москву. И сразу засветился в компании уже другой дамы. Прохора сняли в ресторане со светской львицей Леной Лениной. В своем Инстаграм любимец женщин сокрушается по поводу предстоящего замужества подруги.

"…не мог не повидаться со своим самым лучшим и самым красивым другом Леной Лениной, которая совершает самую огромную ошибку в своей жизни – выходит замуж! (Слава богу, я буду в этот день не в Москве. Сижу, отговариваю", – написал он под фото. Общество другой женщины вызвало новые расспросы о Виталине Цымбалюк-Романовской, которая пропала из соцсетей певца. Видимо, публика не может поверить, что пара распалась.

"А как же Джигарханянка? Ее не видно с Вами", - полюбопытствовал один из подписчиков. "Больше не увидите", – отрезал Шаляпин.

Судя по всему, резкий ответ смутил пользователей, часть которых заподозрила, что расставание прошло не особенно гладко. "Разве нельзя было расстаться по-хорошему, друзьями?" – недоумевает один комментатор.

Другие были настроены более благодушно.

"Вы так яро Джигарханянку защищали в передаче... когда на нее наехала бывшая ее подруга... Вы настоящий мужчина и джентльмен... Дай бог Вам найти ту самую наконец-то... что же Вам так не везет постоянно?", "Жаль, что вы не с Виталиной. Она лучше всех!" – высказались пользователи.

Ранее Цымбалюк-Романовская сделала неожиданное признание о Шаляпине.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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