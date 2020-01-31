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Цымбалюк связалась с 80-летним бабником

Цымбалюк связалась с 80-летним бабником
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Бывшая Джигарханяна в полупрозрачной блузке прижалась к пенсионеру

Виталина Цымбалюк-Романовская показала нового мужчину. Им оказался один из журналистов, которого сама она окрестила "бабником" в честь такого же названия его передачи. Связаться с киевской пианисткой он решил для того, чтобы провести совместный радиоэфир.

Общение, как призналась сама блондинка, оказалось приятным. После совместной работы 41-летняя бывшая жена Армена Джигарханяна в полупрозрачной блузке прижалась к 81-летнему ведущему.

"Так вот, была я сегодня у бабника Николая Тамразова на "Эхе". Кто не в курсе – передача так называется. Преприятнейше пообщались" - пояснила она под совместным фото в Инстаграм.

Снимок в социальных сетях оценили. Кто-то поинтересовался, не собирается ли пианистка замуж за нового знакомого. На что та ответила, что журналист уже женат.

"Он такой шутник. Каждый раз при встрече он затевал эти компрометирующие предложения", "Замуж не звал Николай Ишувич?", "Как всегда, прекрасна", "Мудрая Виталиночка, как всегда, приятно видеть", "Красавица", "Вы мне тоже нравитесь, Вы классная", – прокомментировали кадр подписчики.

Перед Новым годом Виталина Цымбалюк-Романовская рассталась с Прохором Шаляпиным. Пока личная жизнь блондинки окутана тайной, сама она предпочитает говорить только о прошлых отношениях. Например, регулярно раскрывает новые детали брака с Арменом Джигарханяном. 

Фоторепортаж
В ванне и в трусах: самые откровенные фото Цымбалюк-Романовской
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/ Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/ Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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