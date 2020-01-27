Бывшая Джигарханяна закрыла ему въезд в США
Мечты Армена Джигарханяна разрушились после женитьбы на Виталине Цымбалюк-Романовской. Из-за блондинки он не переехал в США, как планировал, а остался с нею в России. Об этом сообщила вторая супруга знаменитости Татьяна Власова в эфире программы "Судьба человека".
"Джигарханян хотел пожить в Америке на старости лет. Там немного другой быт. Голубого неба больше, чем в России", – рассказала она. И добавила, что до увлечения пианисткой супруг планировал состариться с нею за границей.
Несмотря на это, Власова простила Джигарханяна – сейчас они снова вместе. "Он не просил прощения. Это само собой получилось", – поделилась она. По словам жены актера, процесс их воссоединения был постепенным.
Откровения Виталины об их с Арменом Борисовичем романе вторая супруга опровергла. По ее словам, пианистка врет из-за беспомощности, пытаясь таким образом себя защитить. "Я Армена не забирала у нее. Он же не вещь. Виталина хочет быть в центре внимания. Пусть живет так, а мы живем иначе. Она сходила на пять минут замуж за Армена Джигарханяна, а теперь он снова со мной", – заключила Татьяна Сергеевна, отметив, что сейчас о бывшей возлюбленной мужа они дома не говорят.
Джигарханян с Власовой прожили вместе почти 50 лет, пока в жизни актера не появилась киевская пианистка, скандальный развод с которой бурно обсуждала общественность с 2017 года. В сентябре 2019 г. вторая супруга вернулась к народному артисту.
Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла интимные детали романа с Джигарханяном.
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