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Бывшая Джигарханяна закрыла ему въезд в США

Бывшая Джигарханяна закрыла ему въезд в США
Армен Джигарханян. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Киевская пианистка удержала народного артиста от переезда

Мечты Армена Джигарханяна разрушились после женитьбы на Виталине Цымбалюк-Романовской. Из-за блондинки он не переехал в США, как планировал, а остался с нею в России. Об этом сообщила вторая супруга знаменитости Татьяна Власова в эфире программы "Судьба человека".

"Джигарханян хотел пожить в Америке на старости лет. Там немного другой быт. Голубого неба больше, чем в России", – рассказала она. И добавила, что до увлечения пианисткой супруг планировал состариться с нею за границей.

Несмотря на это, Власова простила Джигарханяна – сейчас они снова вместе. "Он не просил прощения. Это само собой получилось", – поделилась она. По словам жены актера, процесс их воссоединения был постепенным.

Откровения Виталины об их с Арменом Борисовичем романе вторая супруга опровергла. По ее словам, пианистка врет из-за беспомощности, пытаясь таким образом себя защитить. "Я Армена не забирала у нее. Он же не вещь. Виталина хочет быть в центре внимания. Пусть живет так, а мы живем иначе. Она сходила на пять минут замуж за Армена Джигарханяна, а теперь он снова со мной", – заключила Татьяна Сергеевна, отметив, что сейчас о бывшей возлюбленной мужа они дома не говорят.

Джигарханян с Власовой прожили вместе почти 50 лет, пока в жизни актера не появилась киевская пианистка, скандальный развод с которой бурно обсуждала общественность с 2017 года. В сентябре 2019 г.  вторая супруга вернулась к народному артисту.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла интимные детали романа с Джигарханяном.

Фоторепортаж
Джигарханян рассказал о трагедии
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya +1
Карина СИРАЗОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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