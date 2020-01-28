Экс-возлюбленную режиссера жестко раскритиковали после откровений о жизни артиста

После развода Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна прошло уже несколько лет, но их взаимоотношения по-прежнему никому не дают покоя. Народный артист вернулся к бывшей жене Татьяне Власовой, которая подставила киевскую пианистку своим появлением в передаче "Судьба человека".

Она на всю страну рассказала о том, как сейчас живет с мужем, а все откровенные интервью третьей экс-супруги назвала ложью. Комментаторы встали на сторону второй жены артиста и жестко раскритиковали Цымбалюк-Романовскую. По их мнению, Власова прекрасно выглядит и гораздо больше подходит Армену Борисовичу.

"Боже, как она хороша! Какая сильная, умная женщина! Виталина – просто пыль под ее ногами. Страшилка", "Очень красивая, с Цымбалюк, конечно, не сравнить", "Какая красивая, Армен вернулся, и она расцвела! Цымбалюк, конечно, на лягушку похожа, страшненькая", "Тут пишет гадости про Татьяну сама Цымбалюк с разных аккаунтов. Будьте внимательны", "Виталина, это сволочь, которая воспользовалась ситуацией", – высказались зрители на YouTube.

До этого сама пианистка дала несколько интервью журналистам, в которых выдала интимные подробности жизни с Арменом Джигарханяном. А после Цымбалюк-Романовская рассказала правду и об отношениях с Прохором Шаляпиным.