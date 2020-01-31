Известный продюсер считает, что любая мелочь может привести к кончине знаменитости

Марк Рудинштейн рассказал о здоровье Армена Джигарханяна, жизнь которого теперь состоит только из походов в больницу. Осложняет ситуацию диабет, отметил друг. И, добавив, что окончательно поправиться тот уже не сможет, он заговорил о неожиданных смертях знаменитостей, которая может поджидать и народного артиста.

К трагическому финалу может привести все что угодно. Рудинштейн вспомнил о таблетках, которыми, по его словам, Джигарханяна травила бывшая молодая жена.

"У него диабет. Но его состояние лучше, чем было два года назад, когда эта Виталина травила его таблетками... Власова будет вытягивать его из этого, хотя как из этого вытянешь – это уже до конца жизни. Посмотрите, что вокруг происходит: Захаров, Волчек... В этом возрасте любая мелочь, даже ветерок, может привести к смерти", – цитирует друга актера "Собеседник".

Продюсер считает, что сейчас Армену Джигарханяну стало лучше благодаря Татьяне Власовой, которая вернулась к нему. Цымбалюк-Романовская, наоборот, не верит в добрые намерения второй супруги. Она считает, что сейчас народный артист не в состоянии принимать решения, а ее предшественница просто разыгрывает спектакль для телевидения.

"Я считаю, что это кощунство – издеваться над ним, учитывая то, в каком состоянии он находится. Это просто сюжет для программы, и, к сожалению, она [Власова] не понимает, что она позорится", – высказалась киевская пианистка.

После развода Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна прошло уже несколько лет. Режиссер сейчас живет с второй женой, а киевская пианистка пока одинока – перед Новым годом она рассталась с Прохором Шаляпиным.