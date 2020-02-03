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Цымбалюк-Романовская оголилась у зеркала

Цымбалюк-Романовская оголилась у зеркала
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Киевская пианистка надела прозрачную блузку

Виталина Цымбалюк-Романовская после разрыва с Прохором Шаляпиным продолжает подогревать к себе интерес интернет-пользователей. Она все чаще публикует фотографии, не менее провокационные, чем ее высказывания.

Так, на последнем снимке киевская пианистка позирует у зеркала, пикантности кадру придает прозрачная блузка, сквозь которую просвечивает черный лифчик. Сверху артистка накинула светлый пиджак, а заключительной деталью наряда стало массивное жемчужное украшение на шее.

"Позвольте себе немного роскоши – как в одежде, так и в общении с приятными людьми!" – подписала снимок блондинка. В Сети снова обрушились с критикой стиля бывшей жены Армена Джигарханяна: "А где здесь роскошь?", "Да, роскоши в одежде не хватает. Надо со стилистом пообщаться. Срочно".

Впрочем, большинство подписчиков пришли в восторг от нового снимка пианистки. "Прекрасно выглядишь", "Нежно", "Прелесть!", "Одухотворенная, интеллигентная, настоящая женщина и музыкант", "Супер!", "Мисс элегантность", "Виталина! Ты абсолютная и бесспорная красавица!", "Мадонна. Обворожительная. Цвети на радость всем", "Очень красивый наряд", – похвалили ее за красоту и выбор одежды.

Ранее Цымбалюк-Романовская показалась с мужчиной. Им оказался 80-летний "бабник".

Фоторепортаж
В ванне и в трусах: самые откровенные фото Цымбалюк-Романовской
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/ Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/ Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Что в трусах, что без трусов всё равно поломойка, бренькающая на пианино.
1
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