Зрители смогли увидеть, как сейчас живет режиссер

Сын Армена Джигарханяна Степан решил представить свою возлюбленную родителям. Встреча режиссера с возможной невесткой Ольгой Казаченко произошла на глазах у всех страны – все снимали на камеру журналисты программы "Пусть говорят". Так у зрителей появился шанс увидеть Джигарханяна после болезни.

В ноябре появилась информация о том, что состояние артиста ухудшилось и ему требует постоянный контроль медиков. Операторы же сняли улыбающегося артиста, который бодро отвечал на вопросы избранницы сына. Зрители в студии решили, что Армен Борисович выглядит счастливым.

Возможно, на здоровье артиста благотворно повлияло воссоединение со второй женой. Артист несколько месяцев назад вернулся к Татьяне Власовой, которая, по словам близких, заботится о нем.

Для поклонников, желающих чаще видеть и слышать Армена Джигарханяна, есть хорошая новость. Его сын пообещал завести артисту аккаунт в Инстаграме, чтобы он мог общаться с подписчиками.