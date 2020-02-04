После эфира с народным артистом СССР его сына атакуют возмущенные зрители

Публике накануне показали живого Армена Джигарханяна, дабы пресечь слухи о том, что его нет в живых либо актера "прячет в бункере армянская мафия". С таким посылом фото и видео на своей странице в Инстаграм выложил сын артиста Степан. Ранее он пришел в гости к отцу со своей пассией – Ольгой Казаченко. Однако видео не убедило народ, что со здоровьем знаменитости в порядке.

Счастливого после встречи с отцом Степана облили грязью в Сети - его обвинили в стремлении пропиариться и заработать, некоторые комментаторы язвительно посоветовали ему поторопиться, пока Армен Борисович жив. Другие умоляли Степана не позорить отца, чтобы после его ухода осталась хорошая память. Некоторые интернет- пользователи заявили, что Джигарханян невменяем.

"Уф! Только вам не видны враки и попытки заработать на деменции. Джигарханян-то уже ку-ку, без вариантов", "Вы вроде красавчик? А становитесь похожи на Людмилу Поргину! Не позорьте отца! Его уже Виталина и 1-й канал опустили!", "Вы не позорьте отца! А то хорошая память о нем уйдет, а Ваш пиар останется! И Вам станет невыносимо больно!", "Ой, посмотрела сториз. Джига-то уже вообще ку-ку. Невменько. Ой, ну успейте хоть заработать. Пока жив, потом не интересно будет. Щас тема будет. Беременна Казаченко или нет. Сдерите с первого канала за эту пургу", – написали они (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ранее друг заговорил о неожиданной смерти Джигарханяна.

