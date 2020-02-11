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Правду о здоровье Джигарханяна раскрыли после скандала

Правду о здоровье Джигарханяна раскрыли после скандала
Армен Джигарханян. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
На связь вышли близкие народного артиста СССР

В окружении Армена Джигарханяна высказались о слухах, которые с новой силой начали распространяться после эфира "Пусть говорят". Напомним, тогда журналисты сняли актера в окружении родных – бывшей жены Татьяны Власовой, прилетевшей из США, и сына Степана, который пришел к нему в гости со своей девушкой.

По словам экс-супруги артиста, "Армен Борисович сейчас в хорошем состоянии, в хорошем настроении", – пишет РИА Новости. Слова Власовой журналистам передал завтруппой театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко. Он подчеркнул, что особо бывшая жена просила отметить для СМИ: слухи о брошенном и одиноком актере "не соответствуют действительности". Скоро Джигарханян намерен посетить театр.

Ранее на сына Армена Борисовича после эфира набросились с упреками – мол, хочет пропиариться и позорит доброе имя отца. Кроме того, зрители заподозрили Степана в стремлении "заработать на деменции", которой якобы страдает Джигарханян.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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