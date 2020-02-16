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"Навсегда в моем сердце": Цымбалюк простилась с Джигарханяном

"Навсегда в моем сердце": Цымбалюк простилась с Джигарханяном
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Бывшая жена режиссера сделала признание под камерами

Виталина Цымбалюк-Романовская уже три года живет без Армена Джигарханяна, однако чувства к знаменитому мужу не угасли. Сейчас киевская пианистка, наконец, решила проститься с артистом и обратилась к нему с помощью журналистов.

Свою речь Цымбалюк-Романовская просит считать покаянием перед мужчиной, которого она до сих пор любит.

"Я знаю, что ты не любишь прощаться, но если это нужно сделать, давай попрощаемся сейчас. Я очень хотела бы быть рядом с тобой, и я уверена, что тебе было бы хорошо! Прости меня!" - сказала блондинка в эфире программы "Новые русские сенсации".

По словам бывшей жены Армена Борисовича, он по-прежнему остается главным человеком к ее жизни и единственным мужем. Виталина считает, что они с режиссером не расстались, а потеряли друг друга.

"Хочу тебе сказать, что я до сих пор люблю тебя, благодарю судьбу, что мы встретились. <…> Заменить тебя невозможно, поэтому мне кажется, что когда у меня начнется новая жизнь, ты все равно навсегда останешься в моем сердце", – добавила телезвезда.

Цымбалюк-Романовская в своем обращении к Джигарханяну добавила, что до сих пор живет так, как ее учил бывший муж, понимает, что заменить его никто не сможет. Своей главной трагедией Цымбалюк-Романовская считает тот факт, что им так и не удалось нормально попрощаться.

Ранее Армен Джигарханян объявился после болезни. 

Фоторепортаж
В ванне и в трусах: самые откровенные фото Цымбалюк-Романовской
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/ Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/ Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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