Бывшая жена режиссера сделала признание под камерами

Виталина Цымбалюк-Романовская уже три года живет без Армена Джигарханяна, однако чувства к знаменитому мужу не угасли. Сейчас киевская пианистка, наконец, решила проститься с артистом и обратилась к нему с помощью журналистов.

Свою речь Цымбалюк-Романовская просит считать покаянием перед мужчиной, которого она до сих пор любит.

"Я знаю, что ты не любишь прощаться, но если это нужно сделать, давай попрощаемся сейчас. Я очень хотела бы быть рядом с тобой, и я уверена, что тебе было бы хорошо! Прости меня!" - сказала блондинка в эфире программы "Новые русские сенсации".

По словам бывшей жены Армена Борисовича, он по-прежнему остается главным человеком к ее жизни и единственным мужем. Виталина считает, что они с режиссером не расстались, а потеряли друг друга.

"Хочу тебе сказать, что я до сих пор люблю тебя, благодарю судьбу, что мы встретились. <…> Заменить тебя невозможно, поэтому мне кажется, что когда у меня начнется новая жизнь, ты все равно навсегда останешься в моем сердце", – добавила телезвезда.

Цымбалюк-Романовская в своем обращении к Джигарханяну добавила, что до сих пор живет так, как ее учил бывший муж, понимает, что заменить его никто не сможет. Своей главной трагедией Цымбалюк-Романовская считает тот факт, что им так и не удалось нормально попрощаться.

Ранее Армен Джигарханян объявился после болезни.