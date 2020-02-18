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Цымбалюк натянули веки после исповеди о Джигарханяне

Цымбалюк натянули веки после исповеди о Джигарханяне
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото:instagram.com/vitalinaromanovskaya
Бывшая жена народного артиста заметно преобразилась

Виталина Цымбалюк-Романовская неожиданно сменила образ. Трансформацию экс-супруги Армена Джигарханяна снимали на камеру. На видео сначала попал момент, где киевской пианистке натягивают веки, чтобы накрасить глаза, а после она дефилировала перед камерой в новых нарядах.

Возможно, резко изменить свой образ киевская пианистка решила после исповеди о Джигарханяне. Блондинка на телеэкране простилась с режиссером, хоть и призналась, что до сих пор его любит.

Новая Виталина понравилась не всем подписчикам. Одни считают, что юбки и полупрозрачные блузки подчеркивают красоту блондинки, другие, наоборот, уверены, что она выглядит несовременно. Поклонники не сомневаются, преображение пойдет ей на пользу, а уже скоро она выйдет замуж.

"Стиль какой то бабкавско-музыкальный, надо что то повеселее, спортивного добавить немного", "Элегантный стиль!", "Все очень гармонично", "Красивая модница Виталина, все к лицу!", "Выбирайте, Виталиночка, свадебное платье! По-моему, Вы очень скоро выйдете замуж!", "Образ чистой красоты, как Вы красивы", "Развод явно на пользу. Хорошего бы мужичка! Только не Прошу...." - написали комментаторы под видео.

До этого Виталина Цымбалюк-Романовская прижалась к мужчине в прозрачной блузке. 

Фоторепортаж
В ванне и в трусах: самые откровенные фото Цымбалюк-Романовской
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/ Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/ Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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