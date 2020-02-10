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Цымбалюк в прозрачной блузке прижалась к мужчине

Цымбалюк в прозрачной блузке прижалась к мужчине
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Киевская пианистка появилась в публичном месте с новым спутником

Виталина Цымбалюк-Романовская показалась в кинотеатре с мужчиной. Это был адвокат, часто появляющийся на телевизионных шоу. Блондинка в прозрачной блузке и кожаном жилете прижалась к своему знакомому.

Похоже, отношения с юристом у пианистки наладились, несмотря на то что он с экранов телевизоров нелестно высказывался о ней. Звезда уверена, что такой приятный человек не мог сказать ничего плохого, а его слова просто неправильно подали.

"Мне сказали, что этот преприятнейший человек на одном из последних шоу был со мной в чем-то не согласен (я не участвовала и не смотрела, так что лично цитировать не буду). Наверное, снова что-то некорректно смонтировали", – написала бывшая Армена Джигарханяна в Инстаграм.

В комментариях под фото, как и всегда, собрались преданные поклонники Цымбалюк-Романовской. Они осыпали блондинку комплиментам, отметив ее красоту, ум и благородство.

"Виталина, ты красотка", "Виталина, как же хочется, чтобы рядом с Вами был достойный и порядочный человек! Вы прекрасная девушка, умная, благородная", "Умница, красавица, любим тебя", "Как всегда, милая красавица", "Виталина, Вы молодец, а все злопыхатели пусть сдохнут", – поддержали бывшую жену Армена Джигарханяна в соцсети.

Недавно отношения Виталины Цымбалюк-Романовской и ее мужа Армена Джигарханяна снова обсуждали на публике. Сама же блондинка показалась с 80-летним бабником.

Фоторепортаж
В ванне и в трусах: самые откровенные фото Цымбалюк-Романовской
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/ Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/ Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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