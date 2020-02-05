Экс-супруга Армена Джигарханяна снялась топлес

Виталина Цымбалюк-Романовская решилась на провокационную съемку. Блондинка выложила в Инстаграм фото, где она позирует без лифчика. Прелести звезда прикрывает цветком и шалью. Возможно, раздеться Виталина решила после нового скандала с Семьей Армена Джигарханяна.

В одном из шоу Цымбалюк-Романовской заявила, что не верит в искренность Татьяны Власовой, которая сейчас живет с ее экс-супругом. После сказанного семья режиссера обрушилась на пианистку с критикой.

Поклонники Виталину поддержали, а после новой фотографии и вовсе завалили комплиментами.

"Красавица. Обожаю. Счастья тебе", "Милая Виталина, добрый день! Какая Вы очаровательная женщина!", "Виталина, Вы сама нежность!", "Виталина, какое прелестное фото, а Вы на фото какая красивенькая", "Какая прелестная Виталиночка", – прокомментировали фото пианистки.

Похоже, никакие проблемы в личной жизни не способны вывести телезвезду из себя. Перед Новым годом она рассталась с Прохором Шаляпиным, а после снова оказалась героиней конфликта с семьей Джигарханяна.