Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Цымбалюк разделась после скандала с бывшим мужем

Цымбалюк разделась после скандала с бывшим мужем
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Экс-супруга Армена Джигарханяна снялась топлес

Виталина Цымбалюк-Романовская решилась на провокационную съемку. Блондинка выложила в Инстаграм фото, где она позирует без лифчика. Прелести звезда прикрывает цветком и шалью. Возможно, раздеться Виталина решила после нового скандала с Семьей Армена Джигарханяна.

В одном из шоу Цымбалюк-Романовской заявила, что не верит в искренность Татьяны Власовой, которая сейчас живет с ее экс-супругом. После сказанного семья режиссера обрушилась на пианистку с критикой.

Поклонники Виталину поддержали, а после новой фотографии и вовсе завалили комплиментами.

"Красавица. Обожаю. Счастья тебе", "Милая Виталина, добрый день! Какая Вы очаровательная женщина!", "Виталина, Вы сама нежность!", "Виталина, какое прелестное фото, а Вы на фото какая красивенькая", "Какая прелестная Виталиночка", – прокомментировали фото пианистки.

Похоже, никакие проблемы в личной жизни не способны вывести телезвезду из себя. Перед Новым годом она рассталась с Прохором Шаляпиным, а после снова оказалась героиней конфликта с семьей Джигарханяна.

Фоторепортаж
В ванне и в трусах: самые откровенные фото Цымбалюк-Романовской
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/ Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/ Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей