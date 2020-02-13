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Цымбалюк похвасталась белым платьем после вестей о романе Шаляпина

Цымбалюк похвасталась белым платьем после вестей о романе Шаляпина
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya/
Певец променял пианистку на канадскую миллионершу

Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась новой фотографией после подтверждения ее экс-возлюбленным Прохором Шаляпиным слухов о романе с 40-летней блондинкой Татьяной. Она снялась в длинном белом платье на фоне зеркал.

На опубликованном в Инстаграм-историях кадре киевская пианистка позирует в примерочной, положив левую руку на талию. На ней – белое платье ниже колена в прозрачный горошек. Образ блондинки дополнен светлыми туфлями на широком каблуке, жемчужными бусами и красной помадой. Впрочем, праздничный наряд свадебным назвать нельзя, к тому же на следующих кадрах бывшая певца показалась и в других нарядах, вероятно, всего лишь устроив примерку. 

Цымбалюк и Шаляпин расстались несколько месяцев назад. И, пока белозубый красавчик развлекается с новой избранницей, его экс-пассия, похоже, все еще остается в одиночестве. Впрочем, она не прекращает подогревать к себе интерес и часто делится подробностями то  своего романа с певцом, то семейной жизни с бывшим мужем – Арменом Джигарханяном, к которому после разрыва с пианисткой вернулась бывшая жена. Кроме того, Цымбалюк намекнула, что ее отношения с Шаляпиным и вовсе не были настоящими.

Недавно Виталину заметили в кинотеатре с мужчиной, к которому прижалась в прозрачной блузке. А ранее сфотографировалась с 80-летним бабником.

Фоторепортаж
В ванне и в трусах: самые откровенные фото Цымбалюк-Романовской
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/ Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/ Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ей бы издохнуть <цензура>.......
Гость
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виталина молодец так держать
Гость
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А чем ещё заниматься престарелой дамочке? На рояле играть, плохо получается, только моду показывать для 40+
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