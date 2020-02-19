Киевская пианистка поставила точку в отношениях с бывшим и встретилась с другим

Виталина Цымбалюк-Романовская после обращения к Армену Джигарханяну решила кардинально сменить образ. Помог телезвезде стилист – он и стал главным мужчиной, ответственным за прическу блондинки. Фото в с ним она опубликовала в "Инстаграм".

Изменить Цымбалюк-Романовская решила не только прическу, но и макияж, для которого ей натянули веки. Над гардеробом бывшей жены Армена Джигарханяна тоже поработали стилисты.

"Стиль "pavelvaan"– когда легким движением руки выпрямляются волосы и появляется челка, но при этом сохраняется бесспорное ощущение спокойствия", – написала Цымбалюк-Романовская в "Инстаграм".

Подписчики Виталины в комментариях восхищаются ее внешностью. По их мнению, блондинка выглядит роскошно, а скоро точно встретит своего любимого. Многие из комментаторов поддерживают Цымбалюк-Романовскую и в скандале с семьей Джигарханяна. Блондинка недавно призналась, что до сих пор любит режиссера.

"Виталина, ты красотка и умница. Знай, все у тебя будет хорошо", "Изумительная красавица", "Вам очень идет смена образа", "Вот это метаморфозы", "Новый стиль новая прическа! Виталина помолодела!", "Очень свежо и молодежно", "Ого, какая вы тут... Стильная, шикарная", – оценили внешность телезвезды.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская в прозрачной блузке прижалась к мужчине.