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Цымбалюк засветила нижнее белье после встречи с мужчиной

Цымбалюк засветила нижнее белье после встречи с мужчиной
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Бывшая Джигарханяна показалась после преображения

Виталина Цымбалюк-Романовская решилась на смену имиджа. Звезде сделали макияж, ради которого натянули веки, прическу и подобрали одежду – прозрачную блузку, сквозь которую стало видно нижнее белье бывшей Джигарханяна. Фото в откровенном наряде появилось в "Инстаграм". Так измениться киевской пианистке удалось после встречи с мужчиной – стилистом, который руководит ее преображением. 

Возможно, киевская пианистка решила на перемены после того, как окончательно поставила точку в отношениях в бывшим мужем. Спустя три года после расставания блондинка все же решила попрощаться с Арменом Джигарханяном, хоть и призналась, что до сих пор его любит.

Личная жизнь у экс-супругов после развода складывается по-разному. Виталина Цымбалюк-Романовская пробовала построить отношения с Прохором Шаляпиным, но в конце 2019 г. они расстались. Режиссер, наоборот, Новый год встретил в компании второй жены, с которой недавно воссоединился.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская показала главного мужчину.

Дарья ПЕТРОВА

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