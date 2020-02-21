Бывшая жена режиссера заговорила об установке скрытых камер

Виталина Цымбалюк-Романовская стала экспертом передачи "Прямой эфир", посвященной использованию данных с видеокамер. В ходе разговора ведущий напомнил блондинке о скандале с ее бывшим мужем, когда выяснилось, что за ним наблюдали с помощью скрытых камер. Цымбалюк-Романовская открыла правду о слежке.

По словам киевской пианистки, экспертиза так и не пришла к выводу, кто именно устанавливал камеры. Но считает, что ее экс-супруг сам причастен к появлению техники.

"Единственное, что я могу сказать, что государственное бюджетное учреждение культуры, в котором я работала, обязано было приказом мэра, до моего вступления, заранее, быть оснащено видеокамерами. А приказы в тот момент подписывал руководитель – мой бывший муж", – рассказала Виталина в студии программы.

Однако наказание за установку камер понесла именно Цымбалюк-Романовская. Суд назначил ей штраф и исправительные работы.

Обиду на Армена Джигарханяна из-за всего произошедшего она, похоже, не таит. Наоборот, недавно призналась, что по-прежнему любит его, но готова отпустить.