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Цымбалюк раскрыла правду о слежке за Джигарханяном

Цымбалюк раскрыла правду о слежке за Джигарханяном
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Бывшая жена режиссера заговорила об установке скрытых камер

Виталина Цымбалюк-Романовская стала экспертом передачи "Прямой эфир", посвященной использованию данных с видеокамер. В ходе разговора ведущий напомнил блондинке о скандале с ее бывшим мужем, когда выяснилось, что за ним наблюдали с помощью скрытых камер. Цымбалюк-Романовская открыла правду о слежке.

По словам киевской пианистки, экспертиза так и не пришла к выводу, кто именно устанавливал камеры. Но считает, что ее экс-супруг сам причастен к появлению техники.

"Единственное, что я могу сказать, что государственное бюджетное учреждение культуры, в котором я работала, обязано было приказом мэра, до моего вступления, заранее, быть оснащено видеокамерами. А приказы в тот момент подписывал руководитель – мой бывший муж", – рассказала Виталина в студии программы.

Однако наказание за установку камер понесла именно Цымбалюк-Романовская. Суд назначил ей штраф и исправительные работы.

Обиду на Армена Джигарханяна из-за всего произошедшего она, похоже, не таит. Наоборот, недавно призналась, что по-прежнему любит его, но готова отпустить. 

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Дарья ПЕТРОВА

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