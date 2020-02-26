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Джигарханян сцепился с Цымбалюк после признаний в любви

Джигарханян сцепился с Цымбалюк после признаний в любви
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Сын артиста не верит в искренность его бывшей жены

Скандальный развод Виталины Цымбалюк-Романовский и Армена Джигарханяна состоялся три года назад, однако разборки не прекратились до сих пор. Ругаться с киевской пианисткой теперь продолжает сын знаменитости. Он сцепился с блондинкой после ее признаний в любви.

Степан Джигарханян не верит Виталине Цымбалюк-Романовской. И считает, что экс-супруге отца нужна только популярность.

"Я не очень верю в искренность Виталины: она слишком часто меняла маски. Полузабытая мадам хочет внимание к себе вернуть", – рассказал Степан "КП".

Бывшая жена режиссера не смогла промолчать. Она посмеялась над словами Джигарханяна-младшего и напомнила, что тот виделся с отцом очень редко.

"Смешно слышать это от Степана! Последние 20 лет с Арменом Борисовичем он не общался. И Джигарханян общаться с ним не собирался", - заявила Виталина.

Бурную реакцию всех знакомых и поклонников Армена Джигарханяна вызвало признание в любви, которое под камерами сделала его бывшая жена. Все гадают, видел ли ролик сам народный артист.

Друзья Джигарханяна, как и сама Цымбалюк-Романовская, считают, что послание от него скрыли. Один из знакомых считает, что откровения блондинки актеру не показали, чтобы избежать стресса и проблем со здоровьем. Сейчас Джигарханян находится под постоянным наблюдением врачей, но продолжает интересоваться работой театра, в котором после ухода его и Цымбалюк-Романовской дела пошли в гору.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла правду о слежке за Арменом Джигарханяном. 

Дарья ПЕТРОВА

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