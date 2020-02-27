Экономил на туалетной бумаге: отец Цымбалюк выдал тайны Джигарханяна
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская не общаются уже несколько лет, однако конфликт между их семьями продолжается. Теперь против экс-супруги артиста высказывается его сын. Сама Виталина на все нападки отвечает, а теперь поддержать ее решил еще и отец, который тоже работал в театре. Виктор Цымбалюк рассказал о скандальном характере Джигарханяна.
Как вспоминает отец Виталины, Армен Борисович не следил за состоянием здания, увольнял всех неугодных сотрудников.
"Он выживал всех – от режиссеров и актеров до директоров и инженеров. Кадровые вопросы решал так: вызывал к себе бухгалтера и отдавал приказание: "Я этого человека не хочу больше видеть", – рассказал Виктор Цымбалюк.
Кроме того, родственник пианистки отметил, что в театре режиссера были большие проблемы с канализацией.
"Во время спектакля канализацию в туалетах не раз прорывало. Я стал поднимать чертежи – их не оказалось. Причину все-таки нашел – в дешевой туалетной бумаге, которая не растворяется в воде", – сказал он.
Виктор Цымбалюк рассказывал руководителю театра о проблемах, но тот лишь мечтал о переезде в Америку. Возможно, отправиться за океан Джигарханян хотел из-за сына и бывшей жены, которые там жили.
О проблемах с театром его нынешние работники ничего не говорят. Наоборот, утверждают, что после ухода Цымбалюк-Романовской дела пошли в гору.
"После скандальных событий наладили более-менее работу. В разы повысились продажи и посещаемость театра, чего при Виталине практически не было", – рассказывали "КП" в театре Джигарханяна.
Отец блондинки признался, что простить Армена Джигарханяна не смог бы, ведь он "проехался танком" по его единственной дочери.
Семья блондинки переехала в Москву ради пианистки, бросив прибыльный бизнес, добавляет "Собеседник". В столице Виктор Цымбалюк устроился работать в театр Джигарханяна инженером. Культурное учреждение, по его словам, сильно нуждалось в ремонте.
Нападать друг на друга Виталина Цымбалюк-Романовская и Степан Джигарханян начали после того, как блондинка призналась режиссеру в любви.
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