Киевская пианистка обмоталась розовым шарфом

Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась с подписчиками новыми весенними снимками. В кадрах она позирует в коралловом платье на фоне искусственных цветов. Образ дополнен жемчужным ожерельем и помадой в тон наряда.

На опубликованных в "Инстаграм" снимках киевская пианистка смотрит вверх, придерживая цветы руками. На первом фото на плечах артистки наброшен розовый шарф. Ее прическа выглядит необычно – волосы кажутся седыми, возможно, из-за освещения.

В комментариях под постом не обошлось без обсуждения личной жизни знаменитой блондинки. Подписчики вспомнили о браке Виталины Цымбалюк-Романовской, хотя с экс-супругом она не общается уже несколько лет. "Молодец! Держитесь! А Джигарханяна Вам уже, к сожалению, не отдадут, они в него вцепились мертвой хваткой", – написали ей в комментариях. "Это ясно", – ответила артистка, оставив грустный смайлик. Она не раз говорила, что народный артист был и остается единственным мужчиной в ее жизни.

"Он Вам и не нужен, Вы сама прелесть и забудьте его как страшный сон", "Такая грусть в глазах", "Какой же нежный цветочек достался Джигарханяну, который надо было лелеять, сдувая пылинки", – поддержали пианистку в соцсети.



Не остались без внимания и фотографии. Блондинке адресовали массу комплиментов: "Красиво! Очень весенняя фотография", "Еще похорошела", "Вам так к лицу весна", "Красавица", "Ваши глаза, Виталина, излучают счастье. Ну а цвет платья тоже хорош", "Очень нежно".

Ранее отец Виталины Цымбалюк-Романовской раскрыл подробности из жизни бывшего зятя – Армена Джигарханяна.

