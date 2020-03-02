Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Седая Цымбалюк прижалась к пластиковым цветам

Седая Цымбалюк прижалась к пластиковым цветам
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
Киевская пианистка обмоталась розовым шарфом

Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась с подписчиками новыми весенними снимками. В  кадрах она позирует в коралловом платье на фоне искусственных цветов. Образ дополнен жемчужным ожерельем и помадой в тон наряда.

На опубликованных в "Инстаграм" снимках киевская пианистка смотрит вверх, придерживая цветы руками. На первом фото на плечах артистки наброшен розовый шарф. Ее прическа выглядит необычно – волосы кажутся седыми, возможно, из-за освещения.

В комментариях под постом не обошлось без обсуждения личной жизни знаменитой блондинки. Подписчики вспомнили о браке Виталины Цымбалюк-Романовской, хотя с экс-супругом она не общается уже несколько лет. "Молодец! Держитесь! А Джигарханяна Вам уже, к сожалению, не отдадут, они в него вцепились мертвой хваткой", – написали ей в комментариях. "Это ясно", – ответила артистка, оставив грустный смайлик. Она не раз говорила, что народный артист был и остается единственным мужчиной в ее жизни.

"Он Вам и не нужен, Вы сама прелесть и забудьте его как страшный сон", "Такая грусть в глазах", "Какой же нежный цветочек достался Джигарханяну, который надо было лелеять, сдувая пылинки", – поддержали пианистку в соцсети.

Не остались без внимания и фотографии. Блондинке адресовали массу комплиментов: "Красиво! Очень весенняя фотография", "Еще похорошела", "Вам так к лицу весна", "Красавица", "Ваши глаза, Виталина, излучают счастье. Ну а цвет платья тоже хорош", "Очень нежно".

Ранее отец Виталины Цымбалюк-Романовской раскрыл подробности из жизни бывшего зятя – Армена Джигарханяна.

Карина СИРАЗОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей