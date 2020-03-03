Исчезнувший Джигарханян сидит дома в шапке Деда Мороза
Пока пропавший из поля зрения журналистов и поклонников Армен Джигарханян сидит дома, его друзья по подписанной им доверенности пытаются лишить имущества его бывшую возлюбленную – пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую.
"Он сидит дома в шапке Деда Мороза и не понимает, что вокруг происходит. Его друзья, пользуясь полученной от него доверенностью, пытаются в очередной раз что-то спровоцировать и что-то у меня забрать. И этот бред продолжается третий год", – пожаловалась артистка.
Красавица призналась, что устала от пристального внимания к себе со стороны друзей и приятелей Джигарханяна. Она подчеркнула, что все плохое с артистом случилось до нее.
"Еще раньше, когда меня в театре не было, Армен Борисович разогнал чуть ли не всю труппу. Тогда с ним рядом были Татьяна Сергеевна и Степан ( вторая жена мэтра и его сын). И в театре тоже все было плохо. Степе пришлось уволиться. Татьяна Сергеевна написала заявление об уходе. После этого Армен Борисович выслал ее в Америку. Они официально не разводились, но по сути, с тех пор вместе не жили", – цитирует ее сайт сайт "Комсомольская правда".
Ранее о конфликте в семье рассказал отец Цымбалюк-Романовской. Он заявил, что его зять "экономил на туалетной бумаге" и говорил о переезде в США.
Разлад и последующий развод в семье Джигарханяна и Цымбалюк случился в 2017 году. С того времени бывшие супруги не общаются. Пианистка вскоре нашла новую любовь в лице Прохора Шаляпина, но их отношения все-таки прекратились.
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