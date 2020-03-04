Цымбалюк лишится миллиона после скандала с Джигарханяном
Виталина Цымбалюк-Романовская должна вернуть деньги предпринимателю Юрию Растегину, у которого в 2017 г. взяла в долг 2 млн руб. и не отдала. Такое решение принял суд, после обращения бизнесмена.
Адвокаты блондинки пояснили, что эти средства киевская пианистка брала для бывшего супруга – актера и режиссера Армена Джигарханяна, поэтому деньги должен был возвращать именно он. Пока же Виталина обязана выплатить более 1 млн рублей.
Предприниматель рассказал, что дал Цымбалюк-Романовской средства в долг на ремонт квартиры, которую он хотел выкупить у Джигарханяна. Эти деньги должны были стать авансом. Позже Расстегин выплатил и остальную сумму, но тут случился скандальный развод народного артиста с молодой женой.
Тогда друзья знаменитости и начали выяснять, куда делись 2 млн, долговую расписку за которые подписывала пианистка. Как утверждают представители Растегина, блондинка просто отказалась вернуть деньги. Сама же она уверяет, что средства вложили в ремонт.
"Занимала два миллиона сама Цымбалюк-Романовская. Один миллион у Растегина-физлица и еще миллион – у его организации. То, что она просила эти деньги на квартиру Джигарханяна, – это введение в заблуждение. Она брала для себя лично", – цитирует слова адвоката "МК".
Юрист назвал бизнесмена, давшего деньги, "авантюристом по профессии". Сама Виталина старалась не комментировать разбирательство, а в суд так и не явилась.
Несмотря на все обстоятельства, суд постановил, что Цымбалюк-Романовская должна вернуть 1 миллион. Решение по второй половине суммы будет принято позже.
Новость о том, что бывшая жена Джигарханяна ответит перед судом, появилась в начале 2020 года. Тогда она не стала отрицать, что брала кредиты, но делала это, по ее словам, для мужа, так как состояние его здоровья не позволяло ему получить деньги.
В браке Армен Джигарханян и Виталина Цымблаюк-Романовская пробыли чуть меньше двух лет. А в 2017 г. начался громкий бракоразводный процесс. Пианистку, работавшую в театре известного артиста, обвиняли в хищении денег и слежке.
Скандал в семье сильно ударил по режиссеру – он несколько раз попадал в больницу, а сейчас постоянно находится под наблюдением врачей. Сама же Виталина разбирается с судами и пытается наладить свою личную жизнь.
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