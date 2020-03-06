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Цымбалюк заговорила о несправедливости после суда

Цымбалюк заговорила о несправедливости после суда
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Бывшая жена Армена Джигарханяна продолжает верить в лучшее даже после всего случившегося

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала подписчикам в "Инстаграм", что пережила много несправедливости и предательств, но при этом продолжает находить в каждом дне что-то хорошее. О своих чувствах блондинка заговорила после суда, который постановил, что она должна вернуть бизнесмену Юрию Растегину более 1 млн руб., взятые в долг.

При этом адвокаты и сама киевская пианистка утверждали, что деньги она брала для Армена Джигарханяна, и вся сумма пошла на ремонт их квартиры. Однако в расписке стоит подпись именно экс-супруги режиссера, так что и долг придется отдавать ей.

"Я, как человек, который публично пережил достаточно много для моих лет несправедливости и предательства, сумела не только сохранить себя, но не перестала совершенствоваться и находить все больше возможностей ценить жизнь и ее положительные моменты", – написала Виталина в соцсети.

Интернет-пользователи поддержали блондинку и стали хвалить ее новый образ. Недавно Цымбалюк-Романовской сменили прическу и подобрали новый макияж и одежду.

Возможно, теперь в личной жизни пианистки все наладится. В конце 2019 г. она пережила расставание с Прохором Шаляпиным, а потом заявила, что отпускает Армена Джигарханяна, которого по-прежнему любит. Фанаты желают артистке обрести, наконец, женское счастье.

"Виталина, Вы такая красивая", "Виталина, Вы очень порядочная, светлая, красивая. Я всегда восхищаюсь Вами. Счастья Вам женского", – написали комментаторы.  

Ранее отец Цымбалюк-Романовской выдал тайны Армена Джигарханяна. 

Дарья ПЕТРОВА

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