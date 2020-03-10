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Цымбалюк кардинально изменилась после суда

Цымбалюк кардинально изменилась после суда
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Бывшая жена Армена Джигарханяна надела белоснежный наряд

Виталина Цымбалюк-Романовская показалась после кардинальных изменений – блондинка с ярким макияжем и непривычной для себя прической надела на себя белое платье, расшитое цветами. Видео с преобразившейся красавицей появилось в "Инстаграм".

На изменения киевскую пианистку, скорее всего, подвигли последние события в ее жизни. После развода с Джигарханяном и неудачного романа с Шаляпиным на долю блондинки выпало еще одно испытание – суд с бизнесменом, у которого она брала в долг деньги. Теперь ей по закону придется вернуть ему более миллиона рублей.

Возможно, из-за этого телезвезда и решила начать новое дело. Она вместе со стилистами будет помогать женщинам меняться. Именно Цымбалюк-Романовскую выбрали в качестве духовного наставника для дам.

Поклонниц у экс-супруги Армена Джигарханяна действительно хватает. В социальных сетях за ее жизнью следят около 60 тысяч человек, которые восхищаются внешностью блондинки и умением держать себя на публике.

"Виталина, вы в любом образе-королева!", "Самая-самая милая", "На обложку вас", – похвалили ее в "Инстаграм".

Личная жизнь Цымбалюк-Романовской после двух скандальных расставаний остается в секрете, а вот ее бывшие избранники одинокими не остались. Джигарханян вернулся к бывшей супруге, а Шаляпин закрутил роман с миллионершей из Канады, которую хочет привезти в Москву.

Фоторепортаж
В ванне и в трусах: самые откровенные фото Цымбалюк-Романовской
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/ Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/ Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Антихохол
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Совершенно непонятно, зачем и почему "утро" постоянно пишет о хохлухах. Кто такая Цымба-НИКТО! Аферистка и жопотерка. И года не побыла женой Великого Армена, а пишется "бывшая жена", совершенно не вспоминая, что 10 лет до этогоона работала поло-и жопотеркой у Джихарняна! Мерзкая аферистка!
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