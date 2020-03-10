Цымбалюк кардинально изменилась после суда
Виталина Цымбалюк-Романовская показалась после кардинальных изменений – блондинка с ярким макияжем и непривычной для себя прической надела на себя белое платье, расшитое цветами. Видео с преобразившейся красавицей появилось в "Инстаграм".
На изменения киевскую пианистку, скорее всего, подвигли последние события в ее жизни. После развода с Джигарханяном и неудачного романа с Шаляпиным на долю блондинки выпало еще одно испытание – суд с бизнесменом, у которого она брала в долг деньги. Теперь ей по закону придется вернуть ему более миллиона рублей.
Возможно, из-за этого телезвезда и решила начать новое дело. Она вместе со стилистами будет помогать женщинам меняться. Именно Цымбалюк-Романовскую выбрали в качестве духовного наставника для дам.
Поклонниц у экс-супруги Армена Джигарханяна действительно хватает. В социальных сетях за ее жизнью следят около 60 тысяч человек, которые восхищаются внешностью блондинки и умением держать себя на публике.
"Виталина, вы в любом образе-королева!", "Самая-самая милая", "На обложку вас", – похвалили ее в "Инстаграм".
Личная жизнь Цымбалюк-Романовской после двух скандальных расставаний остается в секрете, а вот ее бывшие избранники одинокими не остались. Джигарханян вернулся к бывшей супруге, а Шаляпин закрутил роман с миллионершей из Канады, которую хочет привезти в Москву.
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