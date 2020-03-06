Шаляпин в шубе обругал продавщиц
В преддверии 8 Марта Прохор Шаляпин в шубе хотел купить цветы на улице, но, услышав стоимость, обругал продавщиц. Все происходящее засняли на камеру, но видео является всего лишь постановкой, а артист просто сыграл свою роль в клипе.
Ролик музыкант разместил в "Инстаграм". В нем он рассказывает, что сейчас его материальное положение оставляет желать лучшего, так как деньги он потратил на "чебурашку" – так Шаляпин назвал свою роскошную шубу, в которой, видимо, ходит и весной.
"Да, вы че? Откуда такие деньги? Я только за чебурашку расплатился…" – далее Прохор, похоже, начинает ругаться матом, так как его слова резко прерываются другим звуком.
В комментариях под постом Шаляпина пользователи благодарили его за поднятое настроение, а также обсуждали "чебурашку", в которую ходит артист.
"Вы сделали мой день", "Спасибо вам за настроение", "Поговаривают, что в чебурашки подсаживают постельных блох. Китайцы жгут. Страшнее коронавируса", "Про чебурашку было смешно", - прокомментировали видео в "Инстаграм".
А вот личной жизнью Шаляпина его поклонники теперь интересуются меньше. Шумиха вокруг нового романа артиста с миллионершей из Канады поутихла. И хотя артист собирался привезти даму сердца в Москву, однако пока он проводит время в компании других девушек.
О бывшей возлюбленной Виталине Цымбалюк-Романовской Прохор Шаляпин тоже не упоминает. Пара рассталась в конце 2019 г., а теперь в жизни блондинки появились новые трудности – она проиграла в суде бизнесмену и должна вернуть ему более миллиона рублей.
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