Шаляпин залез на руки к мужчине
Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграм" снимок, где он сидит на руках у Федора Шаляпина. Совместное фото оперного певца и его однофамильца – фотошоп. Федор Шаляпин умер задолго до рождения современного артиста, а родственниками они не являются.
"Не знаю, кто автор сия творения, но у меня достаточно самоиронии, чтобы улыбнуться)", – прокомментировал Шаляпин в "Инстаграм".
Фото, появившееся в социальных сетях, подписчики восприняли по-разному. Одни хвалят Прохора Шаляпина за чувство юмора, другие считают, что он сильно проигрывает оперному певцу.
"Фотошоп творит чудеса", "Им до них далеко", "Я думаю: Шаляпин был бы не против такой родни!", "Ор, реально ))) ирония хороша , и с юмором у тебя все ок !)", "чень редкий кадр из жизни Ф.И Шаляпина. Прохор, а ты кем ему приходишься на фото: внуком, сыном? Это ж сколько лет прошло.", "Ну круто. Главное адекватно все воспринять", – высказали свое мнение пользователи.
Прохор Шаляпин родился в простой семье в Волгограде, а при рождении его звали Андрей Захаренков, добавляют журналисты. Сменить имя певец решил перед участием в конкурсе "Фабрика звезд", где занял четвертое место.
Сейчас в центре внимания не творчество Прохора Шаляпина, а его отношения с женщинами. После разрыва с Виталиной Цымблюк-Романовской у артиста закрутился роман с богатой канадкой.
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