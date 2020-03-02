Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Шаляпин залез на руки к мужчине

Шаляпин залез на руки к мужчине
Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official
Певец показался со знаменитым однофамильцем

Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграм" снимок, где он сидит на руках у Федора Шаляпина. Совместное фото оперного певца и его однофамильца – фотошоп. Федор Шаляпин умер задолго до рождения современного артиста, а родственниками они не являются.

"Не знаю, кто автор сия творения, но у меня достаточно самоиронии, чтобы улыбнуться)", – прокомментировал Шаляпин в "Инстаграм".

Фото, появившееся в социальных сетях, подписчики восприняли по-разному. Одни хвалят Прохора Шаляпина за чувство юмора, другие считают, что он сильно проигрывает оперному певцу.

"Фотошоп творит чудеса", "Им до них далеко", "Я думаю: Шаляпин был бы не против такой родни!", "Ор, реально ))) ирония хороша , и с юмором у тебя все ок !)", "чень редкий кадр из жизни Ф.И Шаляпина. Прохор, а ты кем ему приходишься на фото: внуком, сыном? Это ж сколько лет прошло.", "Ну круто. Главное адекватно все воспринять", – высказали свое мнение пользователи.

Прохор Шаляпин родился в простой семье в Волгограде, а при рождении его звали Андрей Захаренков, добавляют журналисты. Сменить имя певец решил перед участием в конкурсе "Фабрика звезд", где занял четвертое место.

Сейчас в центре внимания не творчество Прохора Шаляпина, а его отношения с женщинами. После разрыва с Виталиной Цымблюк-Романовской у артиста закрутился роман с богатой канадкой.

Дарья ПЕТРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей