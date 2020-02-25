Артист начал шутить о своем здоровье

Прохор Шаляпин чихнул на публичном мероприятии. После чего, смеясь, сказал, что немного болен коронавирусом. Подруга певца, сидевшая рядом, стала отталкивать его рукой и попросила уйти.

"Уйди отсюда", – сказала она.

После долгого отпуска в компании миллионерши Прохор вернулся в Москву, где проводит время в компании молодых красоток. Одна из них и была с ним на мероприятии. Привез ли Шаляпин в Россию свою новую даму, не понятно, но ранее он говорил, что хочет взять ее с собой в Москву.

Бывшая жена певца считает, что ему нужно не только встречаться с женщинами, но и снова жениться. Лариса Копенкина уверена, что с нынешней возлюбленной у артиста все получится, а также заявила, что он тяжело переживал расставание с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Ранее Прохор Шаляпин показал свадебные фото после отдыха с миллионершей.