Шаляпин показал свадебные фото после отдыха с миллионершей
Прохор Шаляпин поделился с подписчиками фотографиями со свадьбы. Волноваться поклонницам не стоит – своим постом в "Инстаграм" артист просто решил поздравить с бракосочетанием свою подругу Лену Ленину. Сам артист посетить праздник не может – так как наслаждается отдыхом с миллионершей.
"Моя любимая подруга @lenaleninaofficial совсем недавно вышла замуж за хорошего парня, шеф-повара ресторана @magnuslocus Антона Игнатова))) Эту свадьбу, несомненно, можно назвать свадьбой года", - написал Шаляпин под снимком.
Под фото певец раскрыл все детали праздника. Рассказал о дорогом дизайнерском наряде писательницы, а также прокомментировал ее укладку. Ленина отказалась от своих знаменитых высоких причесок и сделала короткую стрижку.
В комментариях к свадебной фотосессии пользователи желали счастья молодым, но не могли не прокомментировать несколько моментов. Лицо Лениной им показалось очень бледным, а ее жених недостаточно состоятельным. Они вспомнили, как блондинка рассказывала о связях с миллионерами.
"Что ж ее так наштукатурили-то", "Я в шоке .... за шеф повара ? А сколько понтов было женихи милиллиардеры и шейхи", "Очень красивая свадьба", "Не узнать без башни на голове", "Узнала но глазам не поверила, без курятника на голове. Ей стрижка идет", – высказались в социальных сетях.
Шаляпин признается, что сам бы повел звездную невесту к алтарю, если бы не был занят отдыхом с 40-летней миллионершей из Канады, с которой, по словам Прохора, у него очень романтичные отношения.
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