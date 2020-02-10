Артист выставил в социальные сети фото без одежды

Мокрый Прохор Шаляпин обратился к поклонникам с отдыха. Раздевшийся певец забрался в воду и там снял свое тело и лицо, при этом делясь мнением об удовольствии. Он считает, что люди созданы для отдыха и любви, и посоветовал всем думать о хорошем.

"Друзья мои, посмотрите какие красота! Мы созданы для счастья, любви, удовольствия, отдыха, но никак не для работы, не для стрессов. Я всем вам желаю жить и не тужить. Самое главное, чтобы было хорошее настроение, и в жизни везло. Зло сожрет само себя. Я в этом уверен", – говорит Шаляпин в ролике, опубликованном в Инстаграм.

Подписчики на его пляжные фото отреагировали по-разному. Одни считают, что артист заслужил такие радости жизни, другие указывают на его любовь к взрослым женщинам.

"Ну не у всех такая наклонность к бабушкам!", "Баловень судьбы!", "Удачи, Прохор, во всем", "Бабушки тоже не всех выбирают", "Ах, какая прелесть, по шейку в раю!!! Завидую, но гадости не пишу! Наслаждайся Прохор, пока есть возможность!", "Прохор красавчик. Отдыхай по полной", – прокомментировали видео.

Отдых бывшего возлюбленного Виталины Цымбалюк-Романовской за границей стал обсуждаемой темой в СМИ и социальных сетях. Выяснилось, что роскошный отдых артисту, скорее всего, оплачивает его новая женщина, которая расслабляется вместе с ним.

Дама, которая старше Прохора Шаляпина, предположительно, отдала за развлечения с ним несколько миллионов. Когда информация просочилась в интернет, многие подписчики начали писать музыканту злобные сообщения, а его экс-любовница сделала заявление.