"Опротивел": обнаженный Шаляпин уединился под пальмой
После отдыха с канадской миллионершей Прохор Шаляпин переместился на Маврикий. И оттуда продолжает хвастаться солнечными фотографиями, на которых показан с голым торсом. Это вызвало осуждение пользователей соцсети – его назвали бездельником.
"Как же хорошо ничего не делать где-то на острове в Индийском океане под пальмой!" – подписал артист снимок. Он позирует на пляже, демонстрируя белоснежные зубы.
В Инстаграм певца раскритиковали: "А вы что, что-то делаете?", "Не надоело ничего не делать?", "Что-то опротивел он". По мнению комментаторов, он только и делает, что отдыхает.
"Оставайся под пальмами, гамак + миллионерша, вообще султаном будешь там!", "Повезло тебе с Таней", – вспомнили подписчики о женщине, с которой артисту приписывают роман после совместных кадров. По мнению некоторых, именно 40-летняя миллионерша оплачивает развлечения Шаляпина.
А поклонники разделили с певцом радость, восхитившись и им самим, и его досугом: "Вид огонь, очень впечатляет!", "Это точно! Мечта!", "Мы рады – у тебя замечательный отдых. Это счастье побывать в таком раю, желаем настроения, радости", "Всегда сдержан, умен, в творчестве только добрыми за душу берущие песни".
Ранее мать Прохора Шаляпина сдала его с новой подругой.
"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане
Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик