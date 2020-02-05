Артист оказался посреди океана после круиза

После отдыха с канадской миллионершей Прохор Шаляпин переместился на Маврикий. И оттуда продолжает хвастаться солнечными фотографиями, на которых показан с голым торсом. Это вызвало осуждение пользователей соцсети – его назвали бездельником.

"Как же хорошо ничего не делать где-то на острове в Индийском океане под пальмой!" – подписал артист снимок. Он позирует на пляже, демонстрируя белоснежные зубы.

В Инстаграм певца раскритиковали: "А вы что, что-то делаете?", "Не надоело ничего не делать?", "Что-то опротивел он". По мнению комментаторов, он только и делает, что отдыхает.

"Оставайся под пальмами, гамак + миллионерша, вообще султаном будешь там!", "Повезло тебе с Таней", – вспомнили подписчики о женщине, с которой артисту приписывают роман после совместных кадров. По мнению некоторых, именно 40-летняя миллионерша оплачивает развлечения Шаляпина.

А поклонники разделили с певцом радость, восхитившись и им самим, и его досугом: "Вид огонь, очень впечатляет!", "Это точно! Мечта!", "Мы рады – у тебя замечательный отдых. Это счастье побывать в таком раю, желаем настроения, радости", "Всегда сдержан, умен, в творчестве только добрыми за душу берущие песни".

Ранее мать Прохора Шаляпина сдала его с новой подругой.