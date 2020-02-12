Артист собирается привезти 40-летнюю любовницу в Москву

Прохор Шаляпин подтвердил слухи о романе с канадской миллионершей Татьяной. После проведенных ими на роскошном отдыхе нескольких недель певец пригласил возлюбленную в Москву. Но сначала планирует съездить к ней в Канаду. Об этом рассказал сам красавчик.

Они сблизились после выступления артиста для 40-летней миллионерши и ее компании в Лос-Анджелесе. По словам Прохора, до этого женщина приглашала его в Монако. "У нас с Таней очень приятные романтические отношения. Она женщина с огоньком. С такой не соскучишься", – признался Шаляпин.

От ответа на вопрос журналистов, на чьи деньги отдыхали, певец уклонился. "Да какая разница, за чей счет банкет?" – цитирует его "Комсомольская правда". Главное, чтобы деньги были, а чьи они – не имеет значения, добавил артист.

По некоторым данным, состояние новой возлюбленной певца оценивают в $35 млн, а стоимость круиза на одного человека составляла около 7$ тысяч. Из-за чего некоторые предположили, что такую сумму Прохор заработать не мог, поэтому его развлечения полностью оплачивает Танечка.

Сплетни о новом романе Шаляпина появились в январе, когда звезду сдали отдыхавшие с ним на одном лайнере туристы. Затем мать певца опубликовала совместное фото любовников – в кадре они в белых халатах обнимались в спальне роскошного номера. Эта публикация подогрела слухи, однако все это время певец их не комментировал.

Ранее парочу застали в помещении, похожем на столовую, после чего в Сети усомнились в обеспеченности новой возлюбленной артиста.